Kırklareli Belediye binasına 'Andımız' pankartı asıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli Belediye binasına 'Andımız' pankartı asıldı

DHA

Kırklareli Belediye binasına 'Andımız' pankartı asıldı


KIRKLARELİ, (DHA)Kırklareli Belediyesi, Andımız'ın yazılı olduğu pankartı belediye binasının girişine astı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Andımız, her daim aklımızda, ruhumuzda, yüreğimizde ve aydınlık yolumuzda yankılanmaya devam edecek" dedi.Kırklareli Belediye Başkanlığı tarafından belediye binasının girişinde bulunan Türk Bayrağı ve Atatürk posterinin yanına, 'Andımız'ın tam metninin yeraldığı  pankart asıldı. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Danıştay'ın okullarda okutulan Andımız'ın okunması yönünde kararı bozmasının ardından bu kararı aldık. Ulusal bilincimizin satır satır yüreklerimize işlendiği, onun her bir kelimesinde tarihimize olan şükranımızı sunduğumuz, Türklüğümüzle ezelden ebede gurur duyduğumuz, modern ve medeni bir toplum olmanın düsturunu, birey olmanın temel gerekliliklerini önce kendimize, sonra toplumumuza söz verdiğimiz Andımız, her daim aklımızda, ruhumuzda, yüreğimizde ve aydınlık yolumuzda yankılanmaya devam edecek" diye konuştu. Kesimoğlu, "Mutlu insanlar kenti Kırklareli'mizin kıymetli vatandaşlarını, belediye hizmet binamızda Andımız ile karşılıyor, bu coşku ve onuru her biriyle ayrı ayrı paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Merkez DHA
2021-03-18 11:44:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Bilgin: “Bu virüsle yaşayacağız, eğer bunu öğrenemezsek sadece sağlık olarak değil, ekonomik ve sosyal açıdan da sıkıntı yaşarız”
YEREL HABERLER Vali Bilgin: “Bu virüsle yaşayacağız, eğer bunu ...
Vakaların arttığı Kırklareli’nde denetimler sıklaştı
YEREL HABERLER Vakaların arttığı Kırklareli’nde denetimler sıklaştı
Kırklareli’nde 1 apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde 1 apartman karantinaya alındı
Kırklareli’nde kumar operasyonu
YEREL HABERLER Kırklareli’nde kumar operasyonu
Atığını getir puanı topla alışverişte harca
YEREL HABERLER Atığını getir puanı topla alışverişte harca
Kırklareli’nde 10 kaçak göçmen ile organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde 10 kaçak göçmen ile organizatör ...
İkizlerden çifte madalya
YEREL HABERLER İkizlerden çifte madalya