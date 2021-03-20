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Kırklareli'nde yeni konsepti ile İl Nüfus Müdürlüğü hizmete giriyor

İHA

Kırklareli'nde yeni konsepti ile İl Nüfus Müdürlüğü hizmete giriyor

İçişleri Bakanlığı turuncu ofis projesi kapsamında Kırklareli İl Nüfus Müdürlüğü yeni yeri ve yeni konsepti ile 22 Mart 2021 Pazartesi hizmete giriyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından turuncu ofis projesi kapsamında Kırklareli İl Nüfus Müdürlüğü yeni yeri ve yeni konsepti ile hizmete giriyor. “Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti” ile yenilenerek 22 Mart Pazartesi günü Karakaş Mahallesi Sungurbey Caddesi No:13 (SGK Binası yanı) adresinde hizmet verecek.
Konsept Nüfus Müdürlüğü tasarlanırken vatandaşların doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilecekleri bir danışma alanı, çalışma alanının içerisinde konumlandırılan bekleme alanları, bölmeler ile birbirinden ayrılmış, ergonomik ve estetik başvuru masaları kullanıldı. Yeni konsept ile vatandaşlara çağdaş ve konforlu bir hizmet vermek amaçlanıyor.

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