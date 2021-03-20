Trakya’da tren seferleri başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya’da tren seferleri başladı

İHA

Trakya’da tren seferleri başladı

Korona virüsü salgını nedeniyle ara verilen yakın ve orta mesafeli şehirlerarası tren seferleri Trakya’da bugün başladı.
Yakın Orta mesafedeki şehirlerarasında korona salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri Trakya’da da bu gün itibariyle hizmet vermeye başlıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından gelen açıklamada, “İşletilen bölgesel trenlerde yolcuların güvenle, sağlıkla yolculuk etmeleri amacıyla her türlü tedbir alındı. Bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcuların HES kodunu ibraz etmeleri gerekiyor. Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek halkımızın hizmetine sunuluyor. Tüm hatlarda olduğu gibi bölgesel trenlerde de yolcuların sosyal mesafeyi koruması, el hijyenine dikkat etmesi virüsün yayılmasının önüne geçiyor. Yolculuk bitiş saati sokağa çıkma saatlerine denk gelen vatandaşlar, tren için aldıkları biletlerle yasaktan muaf olarak evlerine ulaşabilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli’nde çiftin yolda buldukları para dolu çanta sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Kırklareli’nde çiftin yolda buldukları para dolu ...
Kırklareli’nde “Çiftçi Eğitimleri” yapıldı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde “Çiftçi Eğitimleri” yapıldı
Kırklareli'nde yeni konsepti ile İl Nüfus Müdürlüğü hizmete giriyor
YEREL HABERLER Kırklareli'nde yeni konsepti ile İl Nüfus Müdürlüğü ...
Trafik levhalarını çalan 2 kişi yazıları yok etmek için yaktıkları ateş ele verdi
YEREL HABERLER Trafik levhalarını çalan 2 kişi yazıları yok etmek ...
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 2 kişi yaralandı
Göçmenler darp edilip Türkiye’ye gönderildi
YEREL HABERLER Göçmenler darp edilip Türkiye’ye gönderildi
Uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı
Kırklareli’nde 18 Mart Şehitler Günü kutlamaları
YEREL HABERLER Kırklareli’nde 18 Mart Şehitler Günü kutlamaları
Kırklareli Belediye binasına 'Andımız' pankartı asıldı
YEREL HABERLER Kırklareli Belediye binasına 'Andımız' pankartı ...