Kırklareli'nde yaşayanların mutluluğu tescillendi

Ali Can ZERAY / KIRKLARELİ,(DHA)-TRAKYA'da Istranca dağlarının kıyısında antik yerleşim bölgesi Kırklareli; 'mutlu insanlar kenti' olarak tescillendi. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, '20 Mart Dünya Mutluluk Günü' ancak biz, her zaman aramızdaki dayanışma ve paylaşımla gerçek mutluluğu yakalamayı başardık. Hatta mutluluğumuzu tescillettik. Bizler, aritmetik yatırımla geometrik mutluluğu yakalayabilen bir halkız" dedi.

Trakya'nın kuzey batısında bulunan Kırklareli; Yıldız Dağları diğer adıyla Istrancalarda bulunan longoz ormanı ekosistemine sahip. Tarih boyunca stratejik konumuyla birçok kültüre ev sahipliği yapan kent, ülkemizin Bulgaristan sınırında. Tarım ve hayvancılığın en önemli gelir kaynağı olduğu kentte yaşayanların mutluluğu ise tescillendi. Dünyayı kasıp kavuran pandemiye rağmen sokaktaki vatandaşın yüzünden tebessümün eksik olmadığı Kırklareli´nde, '20 Mart Dünya Mutluluk Günü' her zaman yaşanıyor. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, `Mutlu İnsanlar Kenti´ olmayı halkın paylaşımcı ve yardımlaşmacı özelliğine borçlu olduklarını söyledi.

`MUTLULUĞUMUZ TESCİLLENDİ´

Kırklareli´nin kültürü, doğası, tarihi ve insan yapısıyla farklı bir şehir özelliği taşıdığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Bunların hepsini birleştirdik. Bizi en iyi anlatan sloganda topladık. Kırklareli´ni `Mutlu İnsanlar Kenti´nin en güzel anlattığını bulduk. Bunun için de 2019 yılında Marka ve Patent Enstitüsü´nde tescilimizi yaptırdık. Artık mutluluğu tescilli bir şehirde yaşıyoruz. Bu sadece kağıt üzerinde değerlendirilecek bir konu değil. Bizler aritmetik yatırımla geometrik mutluluğu yakalayabilen bir halkız. Küçücük şeylerden mutlu oluruz. Daima bardağın, dolu tarafını görürüz, iyimserizdir. Elbette bu yaşamın, acı tarafını görmezden gelerek yok saymak anlamında değil. Tarihimizde yeterince önemli acıları yaşamışız. Asıl mutluluğu, herkesin hakkıyla yaşaması önemlidir. Kentimizin sakinleri `nasıl mutlu olabiliriz?´ sorusuna cevap bulur. Mesela; yolda giderken gördüğümüz bir komşumuzla, dostumuzla içten selamlaşırız. Bir esnafımızla konuşur, sohbet ederiz, dertleşir, kahve içeriz. Bu tip sosyal paylaşımlar, kentimizin insanını mutlu eder. Bir yakınımızın düğününe gider, mutluluğuna mutluluk katarız. Ya da bir yakınımızın, komşumuzun üzüntüsünde, vefatında, yokluğunda yanında oluruz. Bunları zorunluluk olarak değil de mutlu olduğumuz için yaparız" dedi.

`KENTİMİZİN MUTLULUĞUNU İLAN ETTİK´

'20 Mart Dünya Mutluluk Günü'nde Kırklareli´nin `Mutlu İnsanlar Kenti´ olarak tescilini her yere asılan tabelalar ile ilan ettiklerini hatırlatan Başkan Kesimoğlu, "Mutluluk bulaşıcıdır. Kent giriş tabelalarına yazdık. Kalp içine aldık. Burada 1'nci kalp derki, 'mutlu insanlar kenti, Kırklareli'ne hoş geldiniz. Hoş görü ve anlayış ile demokrasi, komşuluk, barış, huzur kentimizde çok yüksektir. Ama kırmızı çizgilerimiz de vardır. 2'nci kalpte de 'bu kentte yaşayanların nabzı, Mustafa Kemal için atar' yazar. Bu özeliklerimizle mutluluk ve huzur içinde geleceğe güvenle bakıp hayatımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

'BİRBİRİMİZE YARDIM EDER, DESTEKLERİZ'

`Mutlu İnsanlar Kenti Kırklareli´nde esnaflık yapan Burak Düz, bu şekilde bilinmelerine sevindiğini hatırlattı. Düz, "Burada insanlar mutluluk içinde yaşar. Salgın kısıtlamalarına rağmen hayatımızı sürdürüyoruz ve iş yapmaya çalışıyoruz. Şehrimizi, seviyoruz. Mutlu olmak için bir sürü neden bulabiliyoruz" ifadelerini kullandı. Hasan Göçeri´de huzur ve güven içinde yaşadıkları kentlerinde mutlu olduklarını hatırlattı. Ramazan Akcan, 'da, "20 Mart dünyada mutluluk günü olarak kutlanıyor; ama dünyada bunun kutlanacağı ilk yer mutlu insanlar kenti, Kırklareli olmalı. Aramızda çok güçlü esnaf dayanışması var. Bir esnaf, hiç siftah yapmayan komşusuna gider ve `siftah parası´ atar. Halini hatırını sorar. Kimseyi kendi başına bırakmayız. Destek oluruz. Bir diğer mutluluğumuz da 2'nci Lig´de mücadele eden Kırklareli Sporumuzun başarılı olmasıdır" diye konuştu.

Oya Çetin´de Kırklareli´nde güzel ve sakin insanlar yaşıyor. Türk bayrağının altında Atatürk´ün çocukları olarak barış içindeyiz. Bu yeterli değil mi?" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA)

