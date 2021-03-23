JASAT ekipleri çalınan 8 küçükbaş hayvanı sahibine teslim etti

Kırklareli’nde bir ağıldan çalınan 8 küçükbaş hayvan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre; Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde yaşayan U.A’nın ağıldan 8 küçükbaş hayvanı çalındı. U.A durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada O.Ö ve S.Ö’nün hayvanları H.D’ye sattığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından H.D’nin ağılında yapılan araştırma da çalınan hayvanlar bulunarak sahibine teslim etti.

O.Ö. ve S.Ö. hakkında "hırsızlık", H.D. hakkında ise "suç eşyası malı bilerek satın almak" suçundan adli işlem başladı.

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