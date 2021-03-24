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Kırklareli'nde kadın kooperatifçilik faaliyetleri yerel değerlendirme toplantısı yapıldı

İHA

Kırklareli'nde kadın kooperatifçilik faaliyetleri yerel değerlendirme toplantısı yapıldı

Kırklareli’nde kadın kooperatifçilik faaliyetleri yerel değerlendirme toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Kırklareli Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzun ve Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Akasoy katılımlarıyla yapıldı.
Kadın kooperatifçiliği alanında kurumlar arası işbirliğini geliştirmek, farkındalık oluşturmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzun ve Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Akasoy katılımlarıyla yerel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Söz konusu işbirliği protokolü kapsamında kadınların kooperatif kurma, işletme, ürün geliştirme, satış ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, kadın kooperatifçiliği alanında farkındalık çalışmalarının yürütülmesi, kadın kooperatifçiliği alanında pazarlama, ihracatithalat, eticaret gibi konularda bilgilendirme, eğitim ve rehberlik hizmetlerinin sunumu, kadın kooperatifçiliği alanında çalışma yürüten diğer kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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