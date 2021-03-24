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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi mecburi olacak

İHA

Sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi mecburi olacak

Kırklareli’nde kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilerek kayıt altına alınması amacıyla protokol imzalandı.
Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilerek kayıt altına alınması amacıyla Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Bölge Veteriner Hekimleri Odası arasında protokol imzalandı. Protokolle kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibiyle başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıklarıyla daha etkin mücadele etmek, bu hayvanların kimliklendirilerek elektronik ortamda kayıt altına alınması amaçlanıyor.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Uğur Cengiz Çakır'ın imzaladığı protokol çerçevesinde sahipli köpeklerin bu yıldan itibaren, sahipli kedi ve gelinciklerin ise 2022'den itibaren bireysel olarak kimliklendirilerek kayıt altına alınması zorunlu olacak.

Terk edilen hayvanların sahiplerine ulaşılacak
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen açıklamada, “Kedi ve gelinciklerin bu yıldan itibaren gönüllü kayıt altına alınabileceği uygulama kapsamında, Bakanlıktan üretim izni almış ev ve süs hayvanları üretim merkezlerindeki kedi, köpek ve gelincikler de kayıt altına alınacak. Uygulama TBMM gündeminde olan Hayvan Hakları Yasası"nın uygulanmasına temel teşkil edeceği gibi sokağa terk edilen veya kaybolan hayvanların sahiplerine kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlayacak. Resmi veteriner hekim tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenecek ve veri tabanına kaydedilecek. Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü ya da kaybolması halinde en geç 60 gün içinde ev hayvanı sahibi, durumu il veya ilçe müdürlüğüne bildirecek. Terk edilmiş hayvanı bulan kişiler, bu hayvanları sahiplenmek isterse başvurularını il/ilçe müdürlüklerine yapacak. Kedi, köpek ve gelinciklere deri altı mikroçip uygulanacak ve el terminali aracılığıyla okunabilecek, bundan böyle sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle okunarak sahibi tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm hastalıkları kayıt altına alınacak. Mikroçip uygulaması Bakanlık bünyesinde çalışan veteriner hekimler veya onların gözetiminde veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri marifetiyle yapılabileceği gibi imzalanan protokol kapsamında serbest veteriner hekimler tarafından da yapılabilecek” ifadelerine yer verildi.

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