Kırklareli’nde 1 köy karantinaya alındı

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı bir köy, korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Babaeski ilçesine bağlı Çiğdemli köyü İl Hıfzıssıhha kurulunca 10 günlük karantinaya alındığı belirtildi. Alınan tedbirler kapsamında kurallara uymayanlara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.