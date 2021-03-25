Kırklareli’nde 1 köy karantinaya alındı

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Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı bir köy, korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Babaeski ilçesine bağlı Çiğdemli köyü İl Hıfzıssıhha kurulunca 10 günlük karantinaya alındığı belirtildi. Alınan tedbirler kapsamında kurallara uymayanlara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

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