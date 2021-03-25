Kırklareli’nde gıda işletmeleri denetlendi

Korona virüsü tedbirleri kapsamında Kırklareli’nde gıda işletmeleri denetledi.
Vakaların arttığı Kırklareli’nde koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda işletmeleri denetlendi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli mantar paketleme tesisi, et işleme tesisi ve toplu tüketim işletmelerinde gıda hijyeni ve Kovid19 tedbirlerini kontrol edildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.