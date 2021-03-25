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Kırklareli’nde tezgahlardaki balık boyları denetlendi

İHA

Kırklareli’nde tezgahlardaki balık boyları denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından perakende satış yerleri, iç sularda sazan balığı ve diğer balık türleri ile ilgili denetimler yapıldı.
15 Mart15 Haziran tarihleri arasında sazan balığı avcılığı yasakları başlamış olup, bu kapsamda Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim personelleri tarafından perakende satış yerleri ve iç sularda sazan balığı ve diğer balık türleri ile ilgili denetimler yapıldı.
Ekipler tarafından satışa sunulan balıkların boyları ölçüldü, balıkçılar belirlenen boy standardının altında satış yapmamaları konusunda uyarıldı.

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