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Kırklareli'nde vaka sayısı 5 kart arttı Vali Osman Bilgin: “Mutasyonlu virüsün artışıyla birlikte üçüncü dalgayı yaşıyoruz” “İlimiz özelinde bir ay öncesine göre vaka sayılarında dört kat hatta yer yer beş kat artışlar olduğunu gözlemlemekteyiz”

İHA

Kırklareli'nde vaka sayısı 5 kart arttı Vali Osman Bilgin: “Mutasyonlu virüsün artışıyla birlikte üçüncü dalgayı yaşıyoruz” “İlimiz özelinde bir ay öncesine göre vaka sayılarında dört kat hatta yer yer beş kat artışlar olduğunu gözlemlemekteyiz”

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Mutasyonlu virüsün artışıyla birlikte üçüncü dalgayı yaşıyoruz. İlimizde de vaka sayılarında son bir ayda 4 kat 5 kat artış oldu. Bu şunu gösteriyor biz tedbir almadığımız sürece bu vakalar artacak. Kafe ve restoranları tekrar kapatmak istemiyoruz" dedi.
Vali Osman Bilgin, İçişleri Bakanlığı turuncu ofis projesi kapsamında, yenilenerek hizmete giren İl Nüfus Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Bilgin turuncu ofis projesi kapsamında, yenilenerek hizmete giren İl Nüfus Müdürlüğünde işlem yaptırmak üzere gelen vatandaşlar ile sohbet ederek memnuniyet analizinde bulundu.
Vali Bilgin ziyaret esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada ev ziyaretleri ve komşu ziyaretlerinin bu süreçte yapılmaması gerektiğini vurgulayarak Mutasyonlu virüsün artışı ile üçüncü dalga yaşandığını belirtti.

“'Bana bir şey olmaz' mantığını bırakalım”
Korona virüsünün arttığı günlerde 'Bana bir şey olmaz' anlayışından uzak durulması gerektiğini dile getiren Bilgin, “Mutasyonlu virüsün artışıyla birlikte üçüncü dalgayı yaşıyoruz. İlimizde de vaka sayılarında son bir ayda 4 kat 5 kat artış oldu. Bu şunu gösteriyor biz tedbir almadığımız sürece bu vakalar artacak. Kafe ve restoranları tekrar kapatmak istemiyoruz” şeklinde konuştu.
Son zamanlarda kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında veya siyasi partilerin il temsilcilerinin ziyaretleri esnasında maske takmadığını vurgulayan Vali Bilgin bu gün itibariyle sosyal medyadan tespit edilip işlem uygulanacağını söyledi. Bilgin, "Sosyal medyada da kurallara uymayanlar tespit edilecek. Bu sadece bireysel değil toplumsal sağlık açısından risk oluşturmakta. Özellikle bizlerin başta vali olmak üzere, belediye başkanları, kaymakam arkadaşlarım, kamu kurum kuruluşlarının temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, siyasi parti temsilcilerinin örnek olması gerektiğini iletmek istiyorum. Bu manada herkes duyarlılığını en üst seviyede göstersin. Bana bir şey olmaz mantığını bırakalım” ifadelerini kullandı.
Bazı basın yayın kuruluşlarının "10 okulda eğitime ara verildi" gibi çıkan haberlerin gerçeği yansımadığını söyleyen Bilgin, “Gerekli açıklamaları biz sizlerle paylaşıyoruz” diye konuştu.

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