Bakkal işletmecisi tartıştığı müşteri tarafından öldürüldü

O ile çağrı: Gerekmiyorsa seyahat etmemeli

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Üsküp beldesinde bakkal işleten Erdinç Oran, tartıştığı E.S. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayet, dün akşam saatlerinde Üsküp beldesinin Cevat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. E.S., alışveriş sırasında tartıştığı bakkal işletmecisi Erdinç Oran'ı, konuşmak için dışarıya çağırdı. İkili arasında iş yerinin önünde çıkan kavgada E.S. üzerinde bulunduğu bıçakla Oran'ı yaralayıp, kaçtı. Oran, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk babası Erdinç Oran, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli E.S. ise jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2021-03-27 18:52:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.