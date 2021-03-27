Kırklareli’nde Berat Kandili dualarla ihya edildi

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Kırklareli’nin tarihi Hızırbey Camisi'nde Berat Kandili dualarla ihya edildi.

Kırklareli’nde Berat Kandili münasebetiyle tarihi Hızırbey Camisinde program düzenlendi. Akşam namazının ardından başlayan programda, korona virüs tedbirleri alınarak sosyal mesafeye uyulup başladı. Kırklareli İl Müftüsü Aydın Yığman Kandil programında vaaz verdi. Kuranı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden programda, vatandaşlar namız kılıp dua etti.

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