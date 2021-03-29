Roma dönemine ait tarihi eserleri İstanbul'a götürüp, satmak isterken yakalandı

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Uğurcan KARAOĞLU/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Roma dönemine ait tarihi eserleri İstanbul'a götürüp, satmak isteyen şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada A.A.'nın tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Polis ekipleri, takibe aldıkları şüphelinin tarihi eserleri İstanbul´a satmak için götürdüğünü tespit etti. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 325 sikke, 1 insan figürlü minyatür madeni heykel, 1 hayvan figürlü minyatür madeni heykel, 1 mühür, 5 yüzük, 1 madeni ok ucu ve 5 madeni obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.A.´nın emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2021-03-29 17:28:09



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