Trakya’da vaka artışında 3 il arasında lider Kırklareli Vakaların attığı Kırklareli’nde vatandaşlar tedirgin

Vakaların arttığı Kırklareli’nde vatandaşlar tedbir anlamında tam uyum sağlanmasını bekliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık risk haritasına göre 100 bin nüfusa karşı gelen haftalık vaka sayısına göre Kırklareli geride kalan haftalara göre artış gösterdi. Geçtiğimiz hafta 155.09 olan vaka sayısı Kırklareli’nde 2026 Mart tarihleri arasında 298.28’e yükseldi.

Vakaların artış sebebinin havaların ısınmaya başladığı olduğunu belirten Mevlüt Tunç isimli vatandaş, “Vakaların artış sebebi havaların ısınması, bir yandan da mavi, sarı, turuncu, kırmızı olarak kategorilere bölünmesi. Mavi, sarı, turuncu olması insanlarda rahatlık oluştu. Cumartesi günleri de yasak kalkınca vatandaşlarımız pikniklere ve benzeri etkinliklere katıldı ve vakalar artışa geçti. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak daha dikkatli olmamız gerekiyor” dedi.

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