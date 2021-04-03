

Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde tıkanan kanalizasyon bacasından yüzlerce dolu ayran kutusu çıktı.

İstiklal Mahallesi Manastır Caddesi ile Fasıl Sokak kesiştiği bölgede kanalizasyon hattının tıkandığı ihbarını alan Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gitti. Ekipler, tıkanıklığın olduğu kanalizasyon bacasını açtıklarında, yüzlerce dolu ayran kutusuyla karşılaştı. Ayran kutuları tek tek çıkarılarak, hat temizlendi.

Lüleburgaz´da geçtiğimiz yaz 10 kilometrelik yağmur suyu hattında yapılan temizlik çalışmasında da mazgalların aralarından binlerce ıslak mendil çıkarılmıştı

Belediye görevlisi Kenan Can, "Bununla ben ilk defa karşılaşıyorum. Bunlar bertaraf edilmesi gereken şeyler. Son kullanım tarihi geçmiş, iadeye alınıp bertaraf edilip doğada yok edilmesi lazım. Ama gördüğünüz bunu yapan vatandaş ayranları kanalizasyon hattına atmış" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2021-04-03 12:33:16



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