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Bulgaristan vatandaşları Kırklareli’nde oylarını kullanıyor

İHA

Bulgaristan vatandaşları Kırklareli’nde oylarını kullanıyor

Kırklareli’nde yaşayan Bulgaristan vatandaşları, Bulgaristan genel seçimleri için oy kullanmaya başladı.
Bulgaristan genel seçimi için Kırklareli’nde yaşayan Bulgaristan vatandaşları sabah 07.00 itibariye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Lisesinde sandık başına gitti.
Oyunu kullanan Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş yaptığı açıklamada, seçimlerin Bulgaristan'a hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu. Ateş, 2017 yılında yaşanan sorunların bu seçimde yaşanmaması temennisinde bulunduğunu belirterek, “Bildiğiniz üzere bugün Bulgaristan Cumhuriyeti Parlamento Milletvekili seçimlerini gerçekleştiriyoruz. Hayırlısı ile oy kullanımına başladık. 2017 seçimlerinde yaşadığımız bazı talihsizlikleri yaşamayız. 2017 yılında yaşadığımız sıkıntıyı temennim bu seçimde yaşanamaması. Türkiye’de 35 sandık açıldı. Bunun 2 tanesi merkez diğeri Lüleburgaz. Zaten hazırlığımızı tamamlamıştık, pandemi kurallarına uyarak seçimimizi sürdürüyoruz. Seçimler Bulgaristan Cumhuriyetine hem bize çifte vatandaşlara hayırlı olsun” dedi.
Oy kullanma işlemleri saat 20.00 itibariyle sona erecek.

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