Kırklareli’nde Nisan ayında kar sürprizi

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı Jandarma Kule ve Kadın Kule mevkiinde ilkbaharın habercisi Nisan ayında beyaza büründü.
İlkbaharın habercisi Nisan ayında Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Demirköy ilçesine bağlı Jandarma Kule ve Kadın Kule mevkilerinde zaman zaman etkisini artıran kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı.
İl merkezinde sağanak etili olurken yüksek kesimlerdeki kar yağışı hayretlere düşürdü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.