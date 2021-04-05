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Tören alanından güpegündüz süslemeleri çaldı

DHA

Tören alanından güpegündüz süslemeleri çaldı


LÜLEBURGAZ(Kırklareli)(DHA)KIRKLARELİ´nin Lüleburgaz ilçesinde yeni tören alanında bulunan yıldız şeklindeki demir süslemeler güpegündüz kimliği belirsiz bir kişi tarafından yerlerinden sökülerek, çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayla ilgili Lüleburgaz Belediyesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 28 Mart'ta saat 11.30 sıralarında Kocasinan Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunan yeni tören alanında meydana geldi. Lüleburgaz Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen tören alanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, alanda bulunan yıldız şeklindeki demir süslemeleri yerinden sökerek götürdü. Yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Lüleburgaz Belediyesi, olayla ilgili avcılığa suç duyurusunda bulundu. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Yeni tören alanında güvenlik kameralarımızda tespit ettigimiz bu olay bizi fazlasıyla üzdü. Olayla ilgili adli makamlara tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuş olup kamu malına zarar verenlere asla müsade edilmeyecektir. Bu kent hepimizin" denildi. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz
2021-04-05 15:12:20

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