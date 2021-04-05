Trakya’da 492 bin 814 kişiye aşı uygulandı

Sağlık Bakanlığı Günlük Aşı Tablosu verilerine göre, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde toplamda 492 bin 814 kişi aşı oldu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yeni tip korona virüsle (Kovid19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 492 bin 814 kişi aşılandı.

Trakya’da en çok aşı 232 bin 327 kişi ile Tekirdağ’da uygulanırken Edirne’de 143 bin 765, Kırklareli’nde 116 bin 722 kişi aşılandı. Bugün itibari ile ülke genelinde aşı olan kişi sayısı 17 milyon 169 bin 493 kişi oldu.

Sağlık Bakanlığına ait "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" adresinde yer alan haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.

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