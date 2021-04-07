Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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Kırklareli’nde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Üsküpdere köyü yakınlarından meydana geldi. Fikret Elçi yönetimindeki 59 YR 469 plakalı otomobil, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Fikret Elçi olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan Ebru Tuna ile Ahmet Gökhan Ağırman sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cesedi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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