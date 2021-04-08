Vakaların arttığı Kırklareli’de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi sadece acili hizmet verecek

Vakaların en çok arttığı iller arasında ilk 5’te yer alan Kırklareli’de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 12 Nisan itibarıyla sadece acili hizmet verecek.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, ilde Covid19 vakalarının artış göstermesi ve hekimlerin bir kısmının Covid19 ile mücadele kapsamında sahada görevlendirilmesi nedeniyle MHRS randevularının kapatıldığını ve 12 Nisan Pazartesi günü itibarıyla merkezde sadece acil ve öncelikli ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulacağını açıkladı. Merkezden yapılan açıklamada, "Covid19 alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Tedbirlere ancak birlikte uyarsak başarılı olacağız” denildi.

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