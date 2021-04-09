Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okul öncesi eğitim vurgusu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "İnşallah önümüzdeki dönemde iki kanun değişikliğiyle mesleki eğitimle ilgili beklediğimiz son müjdeler de hayata geçmiş olacak" "Okul öncesi eğitime mümkün olduğu kadar daha fazla yatırım yapmanın peşindeyiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okul öncesi eğitim vurgusu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "İnşallah önümüzdeki dönemde iki kanun değişikliğiyle mesleki eğitimle ilgili beklediğimiz son müjdeler de hayata geçmiş olacak" "Okul öncesi eğitime mümkün olduğu kadar daha fazla yatırım yapmanın peşindeyiz"

İHA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okul öncesi eğitim vurgusu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "İnşallah önümüzdeki dönemde iki kanun değişikliğiyle mesleki eğitimle ilgili beklediğimiz son müjdeler de hayata geçmiş olacak" "Okul öncesi eğitime mümkün olduğu kadar daha fazla yatırım yapmanın peşindeyiz"

Kırklareli'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul öncesi eğitimin sonraki aşamalardaki eğitimlerini temeli olduğunu ve bu konuya önem verdiklerini belirtti. Bakan Selçuk, “Ara eleman diye ifade edilen, aslında bizim 'aranan' eleman dediğimiz, insanlarımızın elemanlarımızın yetişmesi ve bugün hızla değişen teknolojiye uyumunun sağlanması çok çok önemli. Bundan dolayı da mesleki eğitime verdiğimiz önemin neticesini alıyoruz ve bir yıl içerisinde geçen sene mesleki eğitimin tercihinde yüzde 64'lük bir artış oldu. Yani çocuklarımız, gençlerimiz mesleki eğitime yönelme konusunda yeni bir atılım içerisindeler” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kırklareli programları kapsamında temel atma ve açılış törelerine katıldı. Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin temel atma törenine katılan Selçuk, mesleki ve teknik eğitimle özel bir bakış açıları olduğunu belirterek, “Bugün temelini atacağımız bu okulun aslında uzun süren bir problemi de var anladığım kadarıyla, bazı teknik yetersizlikler nedeniyle. Ama bunu dert edinmiş insanlarımız ve görevlilerimiz de var. Bu güzel bir şey, buna sahip çıkmak ve buradaki okulun inşaatının yapılmaya başlaması için bu kadar gayret sarf etmek gerçekten memnuniyet verici” şeklinde konuştu.
Geçen seneye göre mesleki eğitimde yüzde 64’lük artış olduğunu vurgulayan Bakan Ziya Selçuk, "Bundan dolayı da mesleki eğitime çok özel bir ihtimam gösteriyoruz. Ara eleman diye ifade edilen, aslında bizim 'aranan' eleman dediğimiz, insanlarımızın elemanlarımızın yetişmesi ve bugün hızla değişen teknolojiye uyumunun sağlanması çok çok önemli. Bundan dolayı da mesleki eğitime verdiğimiz önemin neticesini alıyoruz ve bir yıl içerisinde geçen sene mesleki eğitimin tercihinde yüzde 64'lük bir artış oldu. Yani çocuklarımız, gençlerimiz mesleki eğitime yönelme konusunda yeni bir atılım içerisindeler. Yüzde 1'lik dilimden alan meslek liselerini artık konuşuyoruz. Yüzlerce okulumuzun iş garantili ve iş öncelikli olduğunu konuşuyoruz. 50'den fazla otelin içerisindeki turizm otelcilik liselerimizin durumunu konuşuyoruz, hepsinin iş garantili olduğunu konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk uluslararası gemilerde çalışabilecek teknisyenler için geçen ay protokol imzalandığını söyledi. Selçuk, “Organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Meslek liselerinin artık salgın dönemindeki bu uluslararası başarısı dikkati çekiyor. Niye uluslararası başarı diyorum? Çünkü dünyada ikinci bir ülke yok ki salgın döneminde ülkenin ihtiyaçlarını karşılamada meslek liselerinin en önde koşturması söz konusu olsun. Sadece Türkiye'de meslek liselerinin uzaktan kumandalı solunum cihazları, kızılötesi termometreler, maskeler ve benzeri onlarca, belki yüzlerce alanda üretim içinde olduklarını biliyoruz. Bu başarılarından dolayı da gurur duyuyoruz. 'Meslek lisesi memleket meselesi' derken bunun sahici olmasını gerçekten hakkının verilmesini, hukukunun korunmasını birinci derecede önemsiyoruz” dedi.
Temeli atılan meslek lisesinin ilin sanayisine büyük katkı sağlayacağını belirten Selçuk, “Bu okulları tuğla tuğla, emek emek inşa ederken aslında bir gelecek inşa ediyoruz ve çocuklarımız için mutluluk inşa ediyoruz. Bundan dolayı da sevinç içerisindeyiz. Buradaki işçilerimizin, mühendislerimizin, çalışanlarımızın burada nasıl bir gururla bir okulu inşa etmenin mutluluğuyla çalıştıklarının farkındayız. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Kırklareli'de yapılan yatırımların altını çizen Selçuk, "Artık Kırklareli'nin eğitiminin Avrupa'daki başkentlerle yarışması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bizim çevre illerle mukayese etmemizin, karşılaştırma yapmamamızın önemi elbette var ama artık önemli olan şey bizim Avrupa'daki, Kuzey Amerika'daki, Uzak Doğu'daki başkentlerle yarışıp yarışamadığımız noktası. Burada hepimize görevler düşüyor. El birliği ile inşallah bunları başaracağız” dedi.
Konuşmaların ardından Bakan Selçuk ile beraberindekiler okul binasının temelini attı.
Bakan Selçuk, Kırklareli programı kapsamında katıldığı Mutlu Yarınlar Anaokulu açılış törenine katıldı.
Açılışta konuşan Bakan Selçuk Kırklareli'nin eğitimle ilgili gidişatından memnuniyeti dile getirerek, “Mesleki eğitimi birinci öncelik olarak her zaman vurguluyoruz ama bunun yanı sıra vurguladığımız bir diğer konu okul öncesi eğitim. Bir çocuğun hayatının başlangıcı, gömleğin ilk düğmesi denilebilecek nitelikte bir hususiyet, çok önemli. Bu yüzden okul öncesi eğitime mümkün olduğu kadar daha fazla yatırım yapmanın peşindeyiz. Burada 3, 4, 5 yaş için hizmet verecek pırıl pırıl güzide bir okulumuz inşa edildi. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir çocuk erken çocukluk eğitimi almışsa akranlarına asgari iki sene fark atıyor. O yüzden de erken çocukluğa dair vurgumuzun daha da güçlenerek devam etmesi gerekiyor. Bunu el birliği ile iş birliği ile yapacağımıza eminim. Bundan sonraki faaliyetlerimizde de bunu dikkate alacağız. Ama burada eğitimin ortaya koyduğu performans, eğitimle alakalı yapılan işlemler bizi sevindiriyor. Çünkü bazı illerimizin çok daha öncü şekilde eğitimde kaliteyi, standartları yükseltmeye çalışması elbette önem taşıyor. Ülkemizdeki bütün okullarla beraber bu okulumuzda da meslektaşlarımla beraber çocuklarımız için bir gelecek inşa edeceğiz. Bu okulumuzun, bu kurumumuzun herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Açılışın ardından Selçuk okulun bahçesinde bulunan "Kırklareli Anadolu Masal Otobüsü"nü gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vakaların arttığı Kırklareli’de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi sadece acili hizmet verecek
YEREL HABERLER Vakaların arttığı Kırklareli’de Ağız ve Diş Sağlığı ...
Beklenen oldu: Kırklareli’nin yüksek kesimleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Beklenen oldu: Kırklareli’nin yüksek kesimleri beyaza ...
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Vakalarının en çok arttığı ilk 5 il arasında yer alan Kırklareli’nde tedbirlere uyulması çağrısı
YEREL HABERLER Vakalarının en çok arttığı ilk 5 il arasında yer alan ...
Kırklareli'de valilikten 'kalabalık ortamda bulunmayın' uyarısı
YEREL HABERLER Kırklareli'de valilikten 'kalabalık ortamda ...
Kırklareli'nde toplu tüketim yerleri denetlendi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde toplu tüketim yerleri denetlendi
Kırklareli’nde 48 kaçak göçmenle 3 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde 48 kaçak göçmenle 3 organizatör ...
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde yangın
YEREL HABERLER Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde yangın