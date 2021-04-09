Bakan Selçuk: Meslek liseleriyle gurur duyuyorum (2)



'OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DAHA FAZLA YATIRIM PEŞİNDEYİZ'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kırklareli'de Umutlu Yarınlar Anaokulu'nun açılışına katıldı. Okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken Bakan Selçuk, "Mesleki eğitimi, birinci öncelik olarak her zaman vurguluyoruz ama bunun yanı sıra vurguladığımız bir diğer konu, okul öncesi eğitim. Bir çocuğun hayatının başlangıcı, 'gömleğin ilk düğmesi' denilebilecek nitelikte bir hususiyet, çok önemli. Bu yüzden okul öncesi eğitime mümkün olduğu kadar daha fazla yatırım yapmanın peşindeyiz. Burada 3, 4 ve 5 yaş için hizmet verecek pırıl pırıl güzide bir okulumuz inşa edildi. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir çocuk, erken çocukluk eğitimi almışsa akranlarına asgari 2 sene fark atıyor. O yüzden de erken çocukluğa dair vurgumuzun daha da güçlenerek devam etmesi gerekiyor. Bunu el birliği ile iş birliği ile yapacağımıza eminim. Bundan sonraki faaliyetlerimizde de bunu dikkate alacağız ama burada eğitimin ortaya koyduğu performans, eğitimle alakalı yapılan işlemler bizi sevindiriyor. Bazı illerimizin çok daha öncü şekilde eğitimde kaliteyi, standartları yükseltmeye çalışması elbette önem taşıyor. Ülkemizdeki bütün okullarla beraber bu okulumuzda da meslektaşlarımla beraber çocuklarımız için gelecek inşa edeceğiz. Bu okulumuzun herkese hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığı'na da geçerek, partililerle buluştu. Partililerle bir süre sohbet eden Selçuk, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi'ne geçip, 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programında öğretmenler ile bir araya geldi. Selçuk, daha sonra bugünkü programında kendisine eşlik eden polis ekiplerinin Polis Haftası'nı çiçek vererek kutladı. Polislerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Selçuk, kentten ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-04-09 17:14:46



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