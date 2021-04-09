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Bakanı Selçuk, “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları”nda Kırklareli’ndeki meslektaşlarıyla buluştu

İHA

Bakanı Selçuk, “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları”nda Kırklareli’ndeki meslektaşlarıyla buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” kapsamında öğretmeler ile buluştu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kırklareli programları kapsamında Kırklareli Valilik binasını ziyaret etti. Valilik anı defterine imzalayan Bakan Selçuk Vali Osman Bilgin ile görüşmede bulundu.
Ardından AK Parti il binasını ziyaret eden Selçuk, burada partilileri ile bir araya geldi.
Daha sonra Rektörlük Kültür Merkezinde "Ziya öğretmen ile eğitim buluşmaları" kapsamında meslektaşları ile bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmenler tarafından oluşturulan koro tarafından kıs bir konser verildi.
Buluşma toplantısı basına kapalı olarak devam etti.
Toplantının ardından Bakan Selçuk polis ekiplerine çiçek vererek Polis haftasını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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