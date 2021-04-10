Kırklareli’nde 1 apartman karantinaya alındı

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Kırklareli'nin Karacaibrahim Mahallesi'nde bulunan bir apartman korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kırklareli Valiliğinden gelen açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Karacaibrahim Mahallesi 667. Sokak'taki bir apartman için 10 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Karantinada tedbirlere uymayanlara apartman sakinleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

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