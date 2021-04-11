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Sokağa çıkma kısıtlamasında Kırklareli sokakları boş kaldı

İHA

Sokağa çıkma kısıtlamasında Kırklareli sokakları boş kaldı

Kırklareli’de yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan sokaklar havadan görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında nafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Kırklareli’de sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu görüldü. Kentin eş işlek caddelerinden olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Kısıtlamada boş kalan sokaklar havadan görüntülendi.
Sokağa çıkma kısıtlaması 12 Nisan Pazartesi sabahı 05.00'te sona erecek.

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