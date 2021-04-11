Kırklareli’nde geri dönüşüm fabrikasında yangın

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Kırklareli’nde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 4 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde Ramazan Demir'e ait geri dönüşüm tesisinde bulunan atıkların preslenip depolandığı bölümünde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık olarak 4 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.

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