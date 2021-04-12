Kırklareli’nde yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken 2 kişi gezerken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra ve Sinanlı köyünde İlçe jandarma ekiplerinin denetimleri sırasında HES kodu sorgulaması yaparken K.Ö ile H.E.P’in karantinada olması gerektiğini tespit etti.

Ekipler tarafından tespit edilen K.Ö ile H.E.P’nin karantina kurallarına ihlal etmekten 3 bin 150 şer lira ceza uygulanırken Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda karantinaya alındı.

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