Candan Erçetin'den Lüleburgaz Sanat Akademisi'ne ziyaret



Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)ŞARKICI Candan Erçetin, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı süren Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'ni (LYSA) ziyaret etti.

Şarkıcı Candan Erçetin, Lüleburgaz Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin eşlik ettiği Erçetin, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erçetin, LYSA'nın hem bulunduğu konum itibarıyla hem de içindeki sinema, heykel, resim, müzik atölyeleri gibi atölyeleriyle sürekli sanat üreten merkez olacağını belirtti.

Candan Erçetin, LYSA için her türlü iş birliğine açık olduğunu belirterek, "Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi Lüleburgaz'ı sanatta, Trakya'nın ve Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getirebilir. Bu konuda her türlü iş birliğine varım" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN

2021-04-12 16:55:16



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