Kırklareli’nde 7 kişi sobadan zehirlendi

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Kırklareli’ne İstanbul’dan tatil amaçlı gelen 7 kişi kaldıkları bağ evinde yaktıkları soba dumanından zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Dokuzhöyük köyüne İstanbul’dan tatil amaçlı gelen H.Ç., E.Ç., M.Ç., B.Ç., İ.Ç., H.Ç. ve B.Ö. isimli 7 kişi yaktıkları sobadan çıkan dumandan zehirlendi. Haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen 7 kişi tedavi altına alındı.

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