Tedbirlere uymayan 79 kişiye 248 bin 850 lira ceza

Kırklareli’nde korona virüsü tedbirlere kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 79 kişiye 248 bin 850 lira cezai işlem uygulandı.
Kırklareli İl Jandarma Ekipleri tarafından Demirköy, Lüleburgaz, Pınarhisar, Pehlivanköy ve Babaeski ilçelerine bağlı belde ve köylerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 79 kişiye toplamda 248 bin 850 lira para cezası kesildi.
Jandarma ekipleri her gün anonslu uyarılarda bulunuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.