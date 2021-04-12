Kırklareli’nde otomobilin çarptığı kişi köprüden aşağı düştü

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Kırklareli’nde otomobilin çarptığı kişi köprüden düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Lüleburgaz ilçesi Dere Mahallesi'nde bulunan köprü üzerinde yaya olarak yürüyen Naci Temel’e (53) bir otomobil çarptı. Çarpma sonucu dengesini kaybeden Temel, köprüden 5 metre aşağı düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Temel, Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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