İstanbul'un Trakya'dan suyunu karşılayan barajlar hayat buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul'un Trakya'dan suyunu karşılayan barajlar hayat buldu

DHA

İstanbul'un Trakya'dan suyunu karşılayan barajlar hayat buldu


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ KIRKLARELİ (DHA)KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde İstanbul'un su ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı ve kuraklık nedeniyle kuruyan Kazandere ile Pabuçdere barajlarında, bölgedeki son yağışlarla su seviyesi yükseldi. Barajlardaki su oranı yüzde 70'lere ulaştı.
Geçen yıl kuraklığın yaşandığı Trakya'da, Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan Vize'ye  bağlı Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajlarında kuraklık nedeniyle doluluk oranları düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesindeki verilere göre, 3 Ocak'ta Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 6,8, Pabuçdere'nin ise yüzde 4,3'e kadar gerileyerek adeta kurudu.
Bölgede son aylarda sağanak yağmur ve kar yağışı ise barajlara hayat verdi. Kazandere'nin 3 Ocak'ta 6,8 olan doluluk oranı 72,53'e, Pabuçdere'nin 4,3 olan doluluk oranı ise 71,41'e yükseldi.  Kazandere'de kuruyan alanların tamamen suyla kaplandığı görüldü. 
'ÜRKÜYORDUK, ÜZÜLÜYORDUK'
Barajların bulunduğu Aksicim köyünde yaşayan Nusret Aydın, yağışlarla birlikte barajların dolmasının yüzlerini güldürdüğünü ve bunun için de büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Aydın, "Geçen seneki büyük kuraklık o kadar büyük kuraklık vardı ki adeta burası çölü anımsatıyordu. Fakat bugünkü haliyle baktığımız da yani mutlu oluyoruz. Ben buralıyım burada doğdum, burada büyüdüm. Bu havayı teneffüs ettim, burayı böyle görünce tabii ki mutlu oluyorum. Baraj olduktan sonra ilk kez böyle kuraklık yaşandı. Derelerimiz, kaynaklarımız kurumuştu. Bu sene kar yağdı, yağmur yağdı halen devam ediyor ve barajlarımızı doldu.  Kurumuş olarak gördüğümüzde ürküyorduk. Koca bir İstanbul buradan besleniyordu. Haliyle üzülüyorduk. Çünkü bizim de yakınlarımız orada yaşıyordu. Şimdi gülüyoruz neden gülüyoruz rabbim bizi güldürdü. Kar yağdırdı, yağmur yağdırdı tek kelime mutluyuz" dedi.
Aksicim köyü muhtarı Suat Aydın da "Burası İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan bu bölgedeki en büyük barajlardır. Tabii burası yıllardır kurak kaldı. Her defasında söylemiştim dua edeceğiz. Dualarımız kabul oldu ve barajlarımız doldu. Hayırlısı olsun, inşallah bir daha böyle bir kuraklık yaşamayız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-04-13 11:01:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli’nde otomobilin çarptığı kişi köprüden aşağı düştü
YEREL HABERLER Kırklareli’nde otomobilin çarptığı kişi köprüden ...
Tedbirlere uymayan 79 kişiye 248 bin 850 lira ceza
YEREL HABERLER Tedbirlere uymayan 79 kişiye 248 bin 850 lira ceza
Kırklareli’nde 7 kişi sobadan zehirlendi
YEREL HABERLER Kırklareli’nde 7 kişi sobadan zehirlendi
Candan Erçetin'den Lüleburgaz Sanat Akademisi'ne ziyaret
YEREL HABERLER Candan Erçetin'den Lüleburgaz Sanat Akademisi'ne ...
Karantinada olması gereken 2 kişi gezerken yakalandı
YEREL HABERLER Karantinada olması gereken 2 kişi gezerken yakalandı
Kırklareli'nde Ramazan öncesi denetim
YEREL HABERLER Kırklareli'nde Ramazan öncesi denetim
Kırklareli’nde geri dönüşüm fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Kırklareli’nde geri dönüşüm fabrikasında yangın
Sokağa çıkma kısıtlamasında Kırklareli sokakları boş kaldı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında Kırklareli sokakları boş ...