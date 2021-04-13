Sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Kırklareli’nde metil alkol içtiği şüphesiyle zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yoğuntaş köyünde yaşayan Zafer E. (37) evinde rahatsızlandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince şahıs, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Sahte içkiden zehirlendiği tespit edilen Zafer E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.