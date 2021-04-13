Kırklareli'de vaka artışında yüzde 70.22  ile ilk sırada



KIRKLARELİ, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 bin nufusta 882.13'e yükselen Kırklareli, yüzde 70.22 artış ile ilk sırada yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, illere göre 100 bin nufusta haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı. 3 Nisan 9 Nisan haftasında illere göre vaka sayısında Kırklareli ilk sırada yer aldı. Daha önce 518.23 olan vaka sayısı Kırklareli'de 882.13'e yükselirken, artış oranı yüzde 70.22 ile en çok artış görülen il oldu. Kırklareli'ni artış oranında İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu takip etti.

Son günlerde vaka sayıları artış gösteren Kırklareli'de vakaların yüzde 80-90'nını çalışan kesim oluşturuyor. Kırklareli'de vakaların 3'te 2'si ise sanayinin yoğun olarak bulunduğu Lüleburgaz ilçesinde yaşıyor.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Gurbet GÖKÇE

2021-04-13 19:37:41



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