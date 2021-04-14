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Vakaların en çok arttığı ilde sokakta maskesiz gezenler 'pes' dedirtti

İHA

Vakaların en çok arttığı ilde sokakta maskesiz gezenler 'pes' dedirtti

Sağlık Bakanlığını haftalar olarak açıkladığı risk haritasına göre ülke genelinde vakaların en çok arttığı il olan Kırklareli’nde maskesiz gezen vatandaşlar 'pes' dedirtti.
Sağlık Bakanlığının haftalık olarak açıkladığı risk haritasına göre Türkiye genelinde en çok vaka artışı ile Kırklareli 1. sırada yerini aldı. Geçtiğimiz hafta yüz binde 518.33 olan vaka sayısı, 39 Nisan tarihleri arasında 882.13'e yükseldi. Bununla birlikte kenttin en işlek caddelerinde korona virüs önlemlerini hiçe sayıp maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar 'pes' dedirtti.
Vakaların artış sebebinin maske ve mesafe kuralına uyulmaması olduğunu belirten Coşkun Yılmaz adlı vatandaş, “Vakaları artış sebebi verilen kurallara uyumadığı ve dikkat edilmediği için mesafe, temizlik ve maske kurallarına uyulmuyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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