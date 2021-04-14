Temizlik malzemelerinden çıkan gazdan zehirlenen kişi hastanelik oldu

Kırklareli’nde temizlik malzemelerinden çıkan gazdan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde H.B. simli kişi, çamaşır suyunu başka bir malzemeyle karıştırmasının ardından çıkan gazı soluyunca bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınlarının yardımıyla Pınarhisar Devlet Hastanesine götürülen H.B., Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan H.B.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.