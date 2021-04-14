Temizlik malzemelerinden çıkan gazdan zehirlenen kişi hastanelik oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırklareli’nde temizlik malzemelerinden çıkan gazdan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde H.B. simli kişi, çamaşır suyunu başka bir malzemeyle karıştırmasının ardından çıkan gazı soluyunca bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınlarının yardımıyla Pınarhisar Devlet Hastanesine götürülen H.B., Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan H.B.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.