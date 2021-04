Nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu Kırklareli'de vatandaşlar tedirgin

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 bin nüfusta 882.13'e yükselen Kırklareli, yüzde 70.22 artış ile ilk sırada yer aldı. Uzmanlar alınan yeni tedbirlerle kentte vaka sayılarının yeniden düşüşe geçeceğini söylerken, vatandaşlar artıştan duydukları tedirginliği dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın illere göre her 100 bin nüfusa göre vaka sayısını gösteren 39 Nisan tarihli vaka haritasında Kırklareli ilk sırada yer aldı. Daha önce 100 binde 518.23 olan vaka sayısı 882.13'e yükselirken, artış oranı da yüzde 70.22 oldu.

Kırklareli Tabip Odası Başkanı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Taner Pehlivan, artışın en önemli etkenlerinden birinin bulunduğu coğrafya ile ilgili olduğunu söyledi. Pehlivan, "Bölgede genel olarak illerin tümü yüksek yoğunluk oranındaki iller. İstanbul başta olmak üzere Çanakkale, Kırklareli, Edirne'de halen yüksek oranda devam ediyor. Bu coğrafi sınırlar şu anda insanların birbiriyle temas olduğu bir bölge. En büyük sebep bu. Bizim ilimiz küçük bir il ama aynı zamanda göç veren bir il. Özellikle Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri gibi fabrikaların, emek yoğunluklu üretimin yoğun olduğu bölgelerle iştirak halindeyiz. Burada, o bölgelerde çalışan çok kişi var. Aile içinde de bulaş oluyor belli bir süre sonra ama vakalar hep çalışan insanlardan çıkıyor. İş yerlerinde hastalığı kapıyorlar ve daha sonra da ailede diğer çevrelerine yayıyorlar. İş yerlerinden kaynaklı bir bulaş söz konusu" dedi.

Kırklareli'de vakaların yüzde 80-90'ını çalışan kesim oluştururken, yüzde 60-70'i de 20 ile 40 yaş arasında bulunuyor. Uzmanlar, son alınan tedbirlerle Kırklareli'de vaka oranlarının düşmesini beklediklerini söyledi.

'MAALESEF EN YÜKSEK VAKA GÖRÜLEN İL'

Kırklareli Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların tedbirlere uymalarını istedi. Açıklamada, "İlimiz bundan önce en düşük vaka görülen il iken maalesef şimdi en yüksek vaka görülen il oldu. Tedbirlere uyarak bu tabloyu düzeltmek elimizde" denildi. Nüfusu 361 bin olan Kırklareli'de 77 bin 745'i birinci doz, 52 bin 358'i ikinci doz olmak üzere 130 bin 103 aşılama yapıldı.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Kırklareli'de yaşayan vatandaşlar, artan vakalar nedeniyle tedirgin olduklarını dile getirdi. Emekli Kemal Öner, "Kendi hatalarımız yüzünden salgın arttı. Caddelerimiz kalabalık, insanlar dikkat etmiyor. Devlet koruyamaz biz korumalıyız. Kendi tedbirlerimizi kendimiz almalıyız. Kırklareli'nde tedbirlere kimsenin uymaması nedeniyle salgın arttı ve artmaya devam edecek" dedi.

Esnaf Ergun Selçuk ise, "Lüleburgaz'ın Kongre Meydanı, bizim de İstasyon Meydanı´nda çok kalabalık toplanmalar oldu. Vatandaş salgını ciddiye almadı ve bu yüzden vaka sayıları arttı. Kırklareli yaşantısına düşkündür, eğlenceye devam ettiler. Bize bir şey olmaz mantığı ile hareket edildi" diye konuştu.

Artışın endişe verici olduğunu söyleyen Emel Ata da, "İnsanlar dışarı çıkmaya devam ediyor, kısıtlamalara uymuyor, bu yüzden vaka sayısı artıyor. Kırklareli küçük yer, salgın çok hızlı arttı ve artmaya devam edecek. Korkuyoruz ama yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY

2021-04-14 15:27:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.