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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli’nde Ramazan ayı gıda denetimleri devam ediyor

İHA

Kırklareli’nde Ramazan ayı gıda denetimleri devam ediyor

Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı denetimleri kapsamında gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelere ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.
Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince Ramazan ayı denetimleri kapsamında gıda üretimi ve satışı yapılan işletmeler ve toplum tüketim yerleri denetlendi. Kentte bulunan marketlerde satışa sunulan 'Ramazan Kolileri' içerisinde yer alan muhtelif gıdaların son tüketim tarihi ve etiket bilgileri kontrol edildi. Aynı zamanda yem işleme tesisinde onay başvurusu üzerine işletme denetimi yapıldı.
Ramazan ayında denetimlerin artırıldığını dile getiren İl Müdürü Mehmet Aksoy, “Ramazan ayında temizlik, gıda güvenliği ile kaliteli sağlam gıda denetimlerimiz devam ediyor. Marketlerde satışa sunulan 'Ramazan Kolileri' içerisinde yer alan muhtelif gıdaların son tüketim tarihi ve etiket bilgileri kontrol edildi. Aynı zamanda yem işleme tesisinde onay başvurusu üzerine işletme denetimi yapıldı” şeklinde konuştu.

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