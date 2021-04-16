Karantinasının son gününde evinde ölü bulundu

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Sebahat Çalışkan isimli vatandaş, Covid19 nedeniyle evinde izolasyonda olduğu sürenin son gününde hayatını kaybetti.

Lüleburgaz ilçesinde Yıldız Mahallesi Yokuş Sokak’ta yaşayan 60 yaşındaki Sebahat Çalışkan; karantina süresinin son gününde henüz bilinmeyen bir nedenle evinde ölü bulundu. Sebahat Çalışkan’ın çocuklarının kendisine ulaşamaması sonucu yapılan araştırmada Çalışkan’ın evinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

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