Kırklareli’nde kestane balkabağı demonstrasyonları kuruluyor

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Develi köyü ile Çakıllı beldesinde 1’er dekar alanda 'Kestane Balkabağı Çeşit Demonstrasyon' çalışması yapılıyor.

Yerli ve milli kestane balkabağı çeşidinin Vize ilçe şartlarında performansını görmek ve çeşidin üreticilere tanıtılması amacıyla, ilçeye bağlı Develi köyü ile Çakıllı beldesinde 1’er dekar alanda 'Kestane Balkabağı Çeşit Demonstrasyon' çalışması yapılmaya başlandı.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen yerli kestane balkabağı Arıcan 97 çeşidinin tohumları İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ve İlçe Müdürlüğü teknik personeli eşliğinde, tarla sahibi üreticiler tarafından toprakla buluşturuldu. Kurulan demonstrasyon çalışmalarının hasada kadar teknik takibi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak.

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