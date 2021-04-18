Kırklareli'de kısıtlamayı ihlal eden 60 kişiye 189 bin lira ceza

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Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)-KIRKLARELİ´de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 60 kişiye 189 bin lira ceza uygulandı.

Türkiye'de vaka artışlarında ilk sırada bulunan Kırklareli'de jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında denetimleri sıklaştırdı. İl merkezi, Babaeski, Demirköy ve Lüleburgaz ilçelerinin köylerinde yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 60 kişiye toplam 189 bin lira ceza uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2021-04-18 17:10:53



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