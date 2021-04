Kırklareli'nde ev yangını

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Mustafa Demir’e ait tek katlı ev henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Yangın sonucu evin bir odası kullanılamaz hale gelirken can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi Keskinkaya Sokak No 42’de meydana geldi. Mustafa Demir’e ait tek katlı evde yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu Lüleburgaz İtfaiyesi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Demir’in yangını erken fark ederek evden çıkması sonucu herhangi bir yaralanma ya da can kaybı meydana gelmezken yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası evin bir odası kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

