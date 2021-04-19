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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli’nde “Gençlik ofisi” açılıyor

İHA

Kırklareli’nde “Gençlik ofisi” açılıyor

Kırklareli Üniversitesi ile Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında “Gençlik Ofisi Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalandı.
Kırklareli Üniversitesi ile Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında “Gençlik Ofisi Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalandı. İş birliği protokolü, Rektörlük Binası Yönetim Kurulu Odasında gerçekleştirilen törende, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu tarafından imzalandı.
“Gençlik Ofisi Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim İş Birliği Protokolü” ile öğrencilerin, akademik ve idari personelin; eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesinin yanı sıra öğrencilerin yükseköğrenimleri sürecinde almış oldukları eğitimle birlikte kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması yönünde iş birliğinin arttırılması ve desteklenmesi amaçlanıyor.
Rektör Şengörür, törende yaptığı konuşmada iş birliği protokolü kapsamında, Gençlik Merkezi faaliyetlerinin tanıtılması, öğrenciler ile akademik ve idari personelin Gençlik Merkezi faaliyetlerinden yararlanabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ilgili alanlarda uygun görülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Kayalı Yerleşkesinde Gençlik Ofisi’nin açılacağını ifade etti.
Kırklareli Üniversitesi protokol kapsamında, İl Müdürlüğü tarafından Genç Ofiste görevlendirilen personelin kişisel ve mesleki gelişimlerini arttırmaya yönelik sertifika ve diğer eğitim programlarının açılmasını destekleyeceklerini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Şengörür konuşmasına şöyle devam etti:
“Öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin gönüllülük faaliyetlerine katılımlarının artırılması amacıyla gönüllülük ile ilgili çalışmaların, seminer ve derslerin desteklenmesi hususunda akademik birimlerimize tavsiyede bulunacağız. Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ve ortak dersler altında bütün öğrencilerin seçmeli ders olarak alabileceği gönüllülük çalışmaları dersinin ön lisans ve lisans programlarının uygun bir döneminde yer alabilmesini; konuların teorik ağırlıklı işlenmesini; akabinde Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Gençlik Merkezleri ve Genç Ofis aracılığıyla gönüllülük çalışmalarına katılım sağlanmasını; bireysel, takım veya grup çalışmalarının planlanarak sahada uygulanmasını destekleyecek. Bu vesileyle Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu’ya ve projede emeği geçen herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, projemizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Kırklareli’nin sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerden gelişmesinde Kırklareli Üniversitesi ile proje yürütmekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Gençlik Merkezi faaliyetlerinin tanıtılması, Kırklareli Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personelinin Gençlik Merkezi faaliyetlerinden yararlanabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ilgili alanlarda uygun görülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesini hedefleyen işbirliği projesinin hayırlı olmasını ve başarılı bir şekilde devam etmesini dileyen Babuşcu, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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