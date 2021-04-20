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55 yaş üzeri aşılama başladı Yavuz: “Sağlık çalışanlarına çok ama çok teşekkür ederiz, çok emekleri hakları var”

İHA

55 yaş üzeri aşılama başladı Yavuz: “Sağlık çalışanlarına çok ama çok teşekkür ederiz, çok emekleri hakları var”

Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklılığı kazandırılması için başlanan aşı programına göre 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı. Kırklareli’nde yaşayan 55 yaş ve üzeri olan vatandaşlar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.
Büyük bir heyecan ile aşı sırası geldiğini duyan Nevriye Alabaşoğlu randevusunu alıp Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldiğini belirterek, “Çok mutluyum, akşam televizyonda gördüğüm gibi randevumu aldım. Sabahta koşarak aşı olmaya geldi. Herkes zamanı gelince aşısını olsun” dedi.

“Sadece kendinizi değil, kaşınızdakileri de düşünün”
Uzun zamandır aşı sırasını beklediğini dile getiren Hayrettin Bici aşı sırası gelenlerin aşı olması gerektiğini vurguladı.
Bici hastalıkta sadece herkesin kendisini değil karşısındaki insanı da düşünmesi gerektiğini ifade ederek, “Uzun zamandır aşı olmayı bekliyordum. Sıram gelir gelmez randevumu aldım ve üzerime düşen vazifeyi yerine getirdim. Herkes aşısını olsun şifasını bulsun. Sadece kendinizi değil, kaşınızdakileri de düşünün” şeklinde konuştu.
Sağlık Bakanlığından gelen açıklamayı televizyonda gördüğünü söyleyen Vecihi Yavuz randevusunu alarak hastaneye koşarak gittiğini ifade etti.
Yavuz hastalık döneminde sağlık çalışanlarının emeğinin çok olduğunu ve çok yorulduklarını belirterek, “Haklarını helal etsinler. Bizde çok emekleri hakları var. Gerçekten bizler için seferber oldular Allah yar ve yardımcıları olsun. Onlara çok ama çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Aşılama çalışmasının başladığı günden bu güne sağlık çalışanları başta olmak üzere Kırklareli’nde 136 bin 546 kişiye aşı uygulanırken ülke genelinde 20 milyon 267 bin 869 kişi aşı oldu.

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