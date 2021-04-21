Karantinada olması gereken kişi gezerken trafikte yakalandı

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Kırklareli’nde yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi arabasıyla trafikte gezerken yakalandı.

Alınan bilgiye göre Babaeski ilçesine bağlı Katranca köyü yakınlarından İl jandarma ekiplerinin denetimleri sırasında B.G isimli şahısın karantinada olması gerektiğini tespit etti.

Ekipler tarafından tespit edilen B.G karantina kurallarına ihlal etmekten 3 bin 150 lira ceza uygulanırken Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda karantinaya alındı.

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