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Sokağa çıkma yasağında toplu tüketim yerleri denetlendi

İHA

Sokağa çıkma yasağında toplu tüketim yerleri denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü dinamik denetim süreci kapsamında sokağa çıkma yasağında toplu denetim yerlerini denetledi.
Korona virüsü ile mücadele kapsamında başlatılan dinamik denetim sürecinde Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkma yasağında toplu tüketim yerlerini denetledi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, 'Dinamik Denetim Modeli' çalışmaları kapsamında, toplu tüketim yerlerinde Covid19 tedbirlerine karşı alınan önlemleri yerinde inceleyerek, işletmelere bilgilendirmede bulundu.
Aksoy Ramazan ayı boyunca denetimlere ağırlık verdiklerini söyledi.
Yapılan denetimlerde sosyal mesafe, maske takılması ve dezenfektan kullanımına ilişkin uyarılarda bulunuldu.

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