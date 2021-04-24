Karantinada olması gerekirken çarşıda gezerken yakalandı

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Kırklareli’nde korona virüs karantina kurallarına uymadığı tespit edilen kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürürken Pınar Mahallesi'nde karantinada olması gerek M.Ç.'nin evinde olmadığı tespit edildi. Ekipleri M.Ç.’yi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerim başlatmış olduğu çalışma sonucunda M.Ç çarşıda gezerken yakalandı.

Yakalanan M.Ç’ye karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanırken Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

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