Longoz ormanları temizleniyor

Doğal güzelliği ile gelen bütün vatandaşları büyüleyen Longoz ormanları Turizm Haftası kapsamında çevre temizliği yapıldı.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan longoz ormanlarına tanıklık eden Mert Gölü çevresi Vali Osman Bilgin, Demirköy Kaymakamı Mehmet Fatih Kılıç, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen ve diğer katılımcıların eşliğinde çöpler temizlendi.

Bilgin turizm sezonu öncesi turist çekilmesi için temiz tutulması gerektiğini ifade etti.

Kırklareli’nde bir çok etkinliği yapılmasına imkanı olduğunu belirten Vali Bilgin longozların kültür, av, doğa, mağara, su sporları, kamping, karavan turizmi ve trekking gibi sosyal ve kültürel alanda etkinliklerin çok zengin olduğunun söyledi.

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